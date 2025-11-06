Veteranen erzählen Prinz Harry Geschichten aus dem Krieg

Harry habe mit Bewohnerinnen und Bewohnern wie Brenda Reid (101) oder Harold Toth (95) Geschichten ausgetauscht, heisst es aus dem Büro von ihm und seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (44). Reid war demnach bei der Royal Canadian Navy und diente während des Zweiten Weltkriegs in Nova Scotia auf einem Stützpunkt, auf dem nur Frauen stationiert waren. «Du darfst den Jungs nicht immer glauben», habe Reid gewarnt, nachdem Harry nach Geschichten aus dem Krieg gefragt hatte.