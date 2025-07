Vichy-Karo ist gerade überall: Der nicht ganz so geheime Sommertrend

Styling–Idee 1: Casual Cool mit Vichy und Denim

Ein Klassiker mit Twist: Kombiniert werden ein ärmelloses Vichy–Top mit Volants zu einer weiten Jeans mit Umschlag. Dazu passen robuste Chelsea Boots oder Birkenstock Clogs. Accessoires wie eine Leder–Umhängetasche, eine Statement–Haarklammer und eine Sonnenbrille im Retro–Stil runden den Look ab. Der Mix aus rustikal und verspielt sorgt für einen Look, der sowohl in der Stadt als auch bei einem Ausflug aufs Land funktioniert.