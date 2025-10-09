«Victoria Beckham» auf Netflix: Diese Einblicke bietet die Doku

Die letzte Tour

Doch auch die Reunion–Tour der Spice Girls 2008 war nicht mehr das, was Victoria Beckham wollte. Ihr Mann David habe sie zur Teilnahme überredet mit dem Argument, die Kinder sollten ihre Mutter auf der Bühne sehen. «David hat mir Schuldgefühle gegeben», sagt Beckham. «The Return of the Spice Girls» habe sie schliesslich zu einer Erkenntnis gebracht: «Während dieser Tour habe ich gemerkt, dass ich nicht auf die Bühne gehöre», erklärt sie in der Doku. «Es hat Spass gemacht, aber es war nicht mehr das, was ich geliebt habe. Ich habe die Mode geliebt und wollte in die Modebranche.»