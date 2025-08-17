Victoria Beckham: Doku enthüllt Kämpfe mit Körperbild und Essstörungen

Wie «Page Six» berichtet, erzählt die dreiteilige Produktion mit dem schlichten Titel «Victoria Beckham» nicht nur von ihrem Aufstieg von «Posh Spice» zur gefeierten Designerin, sondern auch von dem Schmerz, den das Leben im Rampenlicht hinterlassen hat. Besonders in den 1990er–Jahren, als die Spice Girls auf dem Höhepunkt ihrer Popularität standen, wurde Beckham von Medien und Öffentlichkeit gnadenlos auf ihr Aussehen reduziert. Kommentare über ihr Gewicht gehörten zum Alltag – bis hin zu dem Moment, als sie kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes in einer britischen TV–Show vor laufender Kamera auf eine Waage gestellt wurde.