Victoria Beckham: «Ich war noch nie so stolz auf dich, Sir David»

Nachdem er im Text auf seine Karriere und seine wohltätigen Projekte zurückblickt, richtet er emotionale Worte an seine Familie: «Mein grösster Wunsch war es immer, meine Familie stolz zu machen. Meine Eltern und Grosseltern, die immer für mich da waren und mir die richtigen Werte wie Fleiss und Respekt vermittelt haben. Meine wundervolle Frau, die seit 28 Jahren an meiner Seite ist, meine grösste Stütze und in schweren Zeiten meine Schulter zum Anlehnen war ... ohne sie hätte ich nicht das Leben, das ich geführt habe. Meine wundervollen Kinder, auf die ich so stolz bin – und ich weiss, dass dies auch für sie ein stolzer und inspirierender Tag ist –, sie sind unsere grösste Freude im Leben und meine tägliche Inspiration. Ich liebe euch alle so sehr ...»