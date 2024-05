Victoria Beckham: Süsse Liebeserklärung an David zum 49. Geburtstag

«Der beste Papa und Ehemann!»

Ausserdem machte Victoria Beckham in ihrem Instagram–Post deutlich, wie viel der ehemalige Fussball–Star ihr selbst und ihren vier gemeinsamen Kindern bedeutet: «Du bist unser Ein und Alles!!!! Der beste Papa und Ehemann – wir lieben dich alle so sehr.» Dazu veröffentlichte sie zwei Schnappschüsse, die sie und ihren Partner in innigen Umarmungen zeigen. Die Beckhams haben drei Söhne und eine Tochter: Brooklyn Peltz–Beckham (25), Romeo Beckham (21), Cruz Beckham (19) und Harper Seven Beckham (12).