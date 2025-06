Victoria und Daniel: Das Power-Paar für die schwedische Krone

Daniel hat hart an sich gearbeitet, um ein guter Prinz zu werden

Das hat er bekanntlich erfolgreich getan. Und zudem aller Welt bewiesen, dass er der perfekte Mann für Victoria ist. Dafür tat Daniel einiges: Er lernte etwa extra ein salonfähiges Englisch und die höfischen Umgangsformen, gab seine Tätigkeit im Sportstudio auf und stellte sich ganz in den Dienst der Krone. Bei Auftritten unterstützt er die Kronprinzessin liebevoll, die an seiner Seite sichtlich aufgeblüht ist und nach der schweren Magersuchtphase wieder Freude an ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit gefunden hat. Daniel hat sich längst auch ein eigenes Profil erarbeitet, setzt am liebsten auf sportliche Wohltätigkeitsveranstaltungen und kann so seine früheren Erfahrungen für die Arbeit des Königshauses einbringen.