Victoria und Daniel von Schweden: Emotionale Momente in Japan

Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) und ihr Ehemann Prinz Daniel (52) sind gerade auf Asien–Reise. Dort besuchte Victoria zunächst die Weltausstellung Expo 2025 im japanischen Osaka. Anschliessend reisten Victoria und Daniel zu den Inseln Naoshima und Teshima. Sie sollen dort unter anderem an einem Kunstfestival teilgenommen haben, wie «Expressen» berichtete. Am Wochenende hat das Kronprinzenpaar die Gegend zudem mit dem Fahrrad erkundet, wie der Palast auf Instagram zeigt.