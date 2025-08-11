Victoria und David Beckham: Familienurlaub ohne Sohn Brooklyn

Auch nach 26 Ehejahren können Victoria (51) und David Beckham (50) kaum die Finger voneinander lassen. Bei einem Familienurlaub in Italien zeigt sich das Paar sehr innig. Die Designerin und der Fussballstar umarmen sich häufig, werfen sich tiefe Blicke zu und fassen sich sogar gegenseitig an den Hintern. Das zeigen Fotos, die unter anderem die britische «Daily Mail» von einem Restaurantbesuch in Portofino veröffentlicht. Der älteste Sohn Brooklyn (26) ist im Gegensatz zu seinen Geschwistern jedoch nicht mit nach Italien gereist – der Familienstreit soll noch immer andauern.