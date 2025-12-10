Victoria von Schweden überrascht mit gewagter Vintage-Robe

Ein wesentlicher Grund für den tadellosen Zustand des über drei Jahrzehnte alten Kleidungsstücks ist das verwendete Material. Die Robe ist aus Zibeline gefertigt, einem schweren, failleähnlichen Gewebe, dem feines Tierhaar beigemischt ist. Die Herstellung dieses Stoffes ist extrem aufwendig, da er dicht gewebt, aufgeraut und gepresst werden muss. Aufgrund der hohen Kosten und ethischer Debatten wird Zibeline in der modernen Haute Couture kaum noch verwendet, gilt aber als besonders langlebig und formstabil.