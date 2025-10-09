«Victoria's Secret Fashion Show 2025»: Models und Musik-Acts bestätigt

Die «Victoria's Secret Fashion Show 2025» findet am 15. Oktober in New York City statt und verspricht eine besonders glamouröse und digitale Inszenierung für den «Pink Carpet».
Besondere Highlights der Show
Die diesjährige Show zeichnet sich durch eine besonders vielfältige und prominente Modellbesetzung aus. Adriana Lima wird zu ihren 20. Auftritt auf dem Laufsteg anreisen. «Sei ganz du selbst, hab keine Angst, deine Persönlichkeit zu zeigen, und trau dich einfach», lautet ihr Rat an künftige Victoria's Secret Engel. Ebenfalls bereits bestätigt sind Lily Aldridge, Joan Smalls, Anok Yai, Transgender–Model Alex Consani und die Newcomerin Yumi Nu.
Auch frühere Angels wie «der legendärste Engel aller Zeiten» Candice Swanepoel, Stella Maxwell und Taylor Hill werden in diesem Jahr zurückkehren. Weitere Models wie Paloma Elsesser und Daiane Sodre sind ebenfalls dabei, die vollständige Liste bleibt bis kurz vor der Show jedoch streng geheim. Musikalisch wird die Show von Superstars wie Missy Elliott, Karol G, Madison Beer und Twice begleitet – alle Performer sind weiblich.
Hoffnungsvolles Comeback 2024
Nach einer sechsjährigen Pause feierte die Show 2024 ihr Comeback. Die Show war 2019 mit dem Versprechen abgesetzt worden, in einer veränderten und moderneren Form zurückzukehren. Für 2025 verspricht Victoria's Secret jedoch noch mehr Diversität und Inklusion. Der Fokus liege auf einem breiteren Schönheitsideal und einer stärkeren Einbeziehung unterschiedlicher Körpertypen.
2025 live dabei sein
Wie es auf der Homepage weiter heisst, soll die Dessous–Show weltweit auf Plattformen wie Amazon Prime Video und YouTube gestreamt wird. Der rote Teppich wird ab 18:30 Uhr übertragen, die eigentliche Fashionshow dann ab 19 Uhr.
Zusätzlich wird das Geschehen aber auch live auf Instagram, TikTok und über die Victoria's Secret App zu sehen sein.