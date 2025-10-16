«Victoria's Secret Fashion Show»: Schwarzenegger-Ehefrau feiert Debüt

So hatte Abbey Champion (28) ihre Premiere auf dem «Victoria's Secret»–Laufsteg. Ihr Ehemann Patrick Schwarzenegger (32) feuerte seine Frau aus dem Publikum an, wie auf der Live–Übertragung bei Amazon Prime zu sehen war. Für Champion ging mit dem Auftritt auf dem legendären Catwalk ein Traum in Erfüllung, wie sie im Interview mit «Extra TV» beteuerte. Sie verriet ausserdem, dass auch ihr Mann «so aufgeregt» war, als er hörte, dass sie bei der «Victoria's Secret Fashion Show» mitlaufen würde. «Ich meine, das ist seit Jahren unser beider Ziel. Wir sind seit zehn Jahren zusammen und er weiss, wie viel mir das bedeutet. Er wird heute Abend hier sein und mich unterstützen und wir sind einfach total aufgeregt.»