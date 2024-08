Video von Heinz Hoenig: Ehefrau meldet sich nach besorgten Reaktionen

Heinz Hoenig (72) wurde Anfang Mai mit kritischem Zustand in ein Berliner Krankenhaus gebracht, derzeit wartet er auf eine lebensnotwendige Herzoperation an der Aorta. Vor Kurzem meldete sich der Schauspieler persönlich aus dem Krankenhaus zu Wort. In einem Video, das RTL veröffentlichte, sagt der 72–Jährige: «Hallo, Fans, liebe Kollegen. Ich möchte mich aufrichtig bei euch bedanken, die ihr mir so geholfen habt.» Er zeigt sich zuversichtlich und dankbar: «Ich bin zwar noch im Krankenhaus, da wird alles repariert. Und ich habe eine gute Frau, die sich sorgt. Und zwei kleine Kinder, zu denen ich wieder will. Es wird alles gut. Ich bedanke mich bei euch.» Während er in die Kamera spricht, sitzt Hoenig in einem Krankenhausbett. Der Schauspieler hat deutlich an Gewicht verloren, was offenbar zu sorgenvollen Reaktionen der Fans geführt hat, wie seine Ehefrau Annika Kärsten–Hoenig (39) nun in einer Instagram–Story offenbart.