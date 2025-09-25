Vierte Staffel «Das grosse Promi-Büssen»: Start und Promis sind bekannt

Spannungen im Camp vorprogrammiert

Realitystar Serkan Yavuz (32) ist mit seinem Taktieren bereits in zahlreichen Formaten angeeckt. Auch sein Untreue–Skandal brachte ihn in die Schlagzeilen, beim «Promi–Büssen» gibt es also genügend aufzuarbeiten. Zu ihm gesellt sich Emma Fernlund (24), die wie Yavuz an der Strategie–Show «The Power» teilgenommen hat und zuvor im «Sommerhaus der Stars» mit ihrem Temperament für Aufsehen sorgte. Fussballkommentator Jörg Dahlmann (66) und Musikerin Edith Stehfest (30) ziehen ebenfalls ins Büsser–Camp, die beiden kennen sich bestens aus dem Dschungelcamp und könnten für Spannungen sorgen.