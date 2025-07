Vierte Staffel von «Ted Lasso»: Es wird wieder gedreht

«Ted Lasso» sollte 2023 mit der dritten Staffel enden. Immer wieder kamen aber Gerüchte auf, dass die Serie vielleicht doch fortgeführt wird. Ganz offiziell wurde dann im März 2025 mitgeteilt, dass es mit Sudeikis doch zurück auf den Fussballplatz geht. Der Dreh habe laut Apple TV+ am heutigen 21. Juli in Kansas City begonnen, in der Heimat des Stars. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch in London gedreht werden.