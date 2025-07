«Villa der Versuchung»: Lagerkämpfe, Verlockungen und ein Buhmann

Wer braucht die Kohle?

Zunächst ahnten die Promis nichts und wähnten sich in einer Reality–Sendung mit der Extraportion Luxus. Eben ihrem Lifestyle entsprechend. Patricia Blanco (54), von bösen Zungen als kaufsüchtig betitelt, hat laut eigener Aussage monatliche Ausgaben von über 10.000 Euro. Ronald Schill (66) gibt sein Geld gerne für «leckeres Essen und leidenschaftliche Frauen» aus. Reality–Sternchen Brenda Brinkmann (21) bezeichnet sich zwar als arbeitslos, deutete aber auch ihre «Einnahmequellen» an. «Ich nutze Männer aus, warum nicht, wer kann, der kann.» Dass der kostspielige Lifestyle auch nach hinten losgehen kann, weiss der sich derzeit in den Schlagzeilen befindende Jimi Blue Ochsenknecht (33), der gestand: «Ich hatte Schulden, das waren so 250.000 Euro.» Er habe eben ein Faible für teure Sachen und gönne sich gerne was.