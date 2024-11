Vin Diesel gibt Update zum grossen «Fast & Furious»-Finale: Start 2026?

Ursprünglich war für das kommende Jahr der elfte Teil der «Fast & Furious»–Hauptfilmreihe angekündigt. Das Werk mit Vin Diesel (57) soll den 2023 erschienenen «Fast & Furious 10» fortsetzen und die überaus erfolgreiche, 2001 mit «The Fast and the Furious» begonnene Filmreihe zu einem Abschluss bringen. Doch zuletzt wurde das Projekt auf das Jahr 2026 verschoben. Nun hat sich Franchise–Star Diesel selbst mit einem Update in sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet – und ein genaueres Startdatum genannt.