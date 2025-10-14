Vincent van Gogh: Ein unerwarteter Blick in die Seele des Künstlers

Dabei sollen die berühmten Kunstwerke, die heute teilweise Preise von über 100 Millionen Euro erzielen, nicht zu kurz kommen. Van Gogh selbst schrieb, dass er sich «durch strahlende, gut angeordnete, prächtige Farbe rächen» wollte, wenn er sich hässlich, alt, böse, krank oder arm fühlte. Im Showroom, dem Herzstück der Ausstellung, können die Besucher in diese zerrissene Welt des Künstlers eintauchen: Untermalt durch emotionale Originalzitate aus seinen Briefen sollen aufwändige Rundumprojektionen Bilder wie «Caféterrasse am Abend», «Sternennacht» oder die «Sonnenblumen» greifbar machen. Mit modernster Technik werden die Werke auf bis zu 10 Meter breite und über 5 Meter hohe Flächen in der Halle projiziert. Die immersive Ausstellung will Kunstbegeisterte so dazu einladen, van Goghs Werke mit allen Sinnen zu entdecken.