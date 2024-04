Volumen pur! So stylisch sind Puffärmel im Frühling 2024

Was für ein voluminöses Styling–Comeback: Puffärmel feiern diesen Frühling ihre Trend–Rückkehr und kommen heute noch vielseitiger und stylischer daher. Blusen, Blazer, Pullover, Sleeves oder Kleider bestechen aktuell oft durch die puffigen Ärmel, die auch in Biedermeier– oder Renaissance–Zeiten sowohl von Männern als auch von Frauen getragen wurden. Bei den Stars kommt der Trend ebenfalls gut an.