Vom Haus bis zur Parkbank: Wie 3D-Druck unseren Alltag verändert

Noch revolutionärer sind die Entwicklungen in der Medizin. Hier geht es nicht nur um Prothesen, die passgenau auf den Körper abgestimmt sind, sondern auch um Implantate, die bereits in Kliniken eingesetzt werden. Schädelplatten oder Gelenkteile können individuell gefertigt und noch während einer Operation angepasst werden. Forschende arbeiten sogar an Knochenmaterial, das vom Körper nach und nach durch eigenes Gewebe ersetzt wird. Was vor wenigen Jahren noch nach Science–Fiction klang, ist heute in ersten Operationssälen Realität geworden.