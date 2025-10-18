Vom Kellner zur Action-Ikone: Jean-Claude Van Damme wird 65

Geboren wurde Jean–Claude Camille François Van Varenberg in Berchem–Sainte–Agathe bei Brüssel. Schon mit zehn Jahren begann er mit Karate, mit 18 trug er den schwarzen Gürtel. Nebenbei trainierte er Taekwondo und Ballett – ein Ausgleich, der seine Bewegungen später auf der Leinwand prägte. 1978 wurde er zum «Mr. Belgium» im Bodybuilding gekürt. an Damme führt in Biografien eine Kampfbilanz von 18 Siegen, alle durch K.o.; die Angaben sind allerdings umstritten. Die Presse taufte ihn dennoch «The Muscles from Brussels».