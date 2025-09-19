Vom Rheingau bis Bordeaux: Wein- und Genussreisen im Herbst

Die Weinlese im Rheingau

Der Herbst eignet sich in deutschen Anbaugebieten auch deshalb so sehr, da er die typische Zeit für die Weinlese ist. Erste Sorten werden für gewöhnlich Ende August oder Anfang September geerntet, wie im Rheingau, wo etwa der Riesling sehr verbreitet ist. Hier ist mit Schloss Johannisberg auch laut eigener Angaben das Gut zu finden, das als erstes auf der Welt ausschliesslich Riesling angebaut hat – und das bereits seit dem Jahr 1720. Angeboten werden Führungen und Weinproben, aber auch besondere Events.