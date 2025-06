Vom Strand auf die Strasse: So alltagstauglich sind Flip-Flops

Flip–Flops mit Absatz

2025 zeigen sich Zehentrenner von ihrer eleganten Seite. Mit Block– oder Stiletto–Absatz, mit Kitten Heel oder als Wedges werden sie zum Begleiter für den Alltag. Wer länger in der Stadt unterwegs ist, sollte sich für eine bequeme Variante mit Blockabsatz entscheiden. Mit schwarzen Schuhen stehen viele Styling–Optionen offen. Das Outfit sollte den Temperaturen entsprechend aber hell und leicht ausfallen. Ein blaues Hemd und ein Spitzenrock in Créme passen mit einem dünnen Gürtel perfekt in die Jahreszeit. Noch mehr Sommer–Feeling versprechen knallige Finger– und Fussnägel sowie Goldschmuck.