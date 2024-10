Vom «Tatort»-Star zum Vampir: Rick Okon begeistert in «Love Sucks»

Als Blutsauger wird er so bald wohl nicht mehr in Erscheinung treten, aber es stehen bereits neue Projekte in den Startlöchern. In der ZDF–Sendung «Volle Kanne» vom 29. Oktober spricht Rick Okon über seine neue Rollen. So wird er bald bei RTL zu sehen sein. In der Erfolgsserie «Sisi» wird er Louis, den Bruder der Titelfigur, mimen. Bis vor kurzem stand er für einen ZDF–Film vor der Kamera in Hamburg und hat eine romantische Komödie an der Seite von Katharina Wackernagel (46) gedreht. Der Film mit dem Titel «Zwei am Zug» hat bislang noch kein Startdatum. «Das ist auch etwas, was ich vorher noch nicht gemacht habe», so Okon. «Das sind jetzt alles Möglichkeiten, die so kommen und das nehme ich so an und dann probiere ich mich aus.»