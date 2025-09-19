Von Anreise bis Bierpreis: Das Wichtigste zum Oktoberfest in München

Der Besuch wird damit erneut teurer. Im vergangenen Jahr lagen die Bierpreise noch bei 13,60 Euro bis 15,30 Euro. Traditionell gehört die Aufregung über steigende Preise mit zur Wiesn. Daher hier ein kleiner Vergleich: Die Preise für das Bier haben sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Vom endgültigen Durchbrechen der «Sieben–Euro–Schallmauer» war in der Presse etwa im Mai 2005 die Rede. Damals war angekündigt worden, dass der Bierpreis sich auf dem Oktoberfest zwischen 6,80 Euro und 7,25 Euro bewegen wird.