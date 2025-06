Von DAZN bis Wow: So teuer wird die nächste Saison für Bundesliga-Fans

Die Bundesliga–Saison 2025/26 bringt nicht nur sportlich neue Spannung mit sich, auch beim Streaming der Spiele stehen Veränderungen bevor. So wird die beliebte Samstagskonferenz erstmals nicht mehr bei Sky, sondern exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Für Fans, die keine Partie verpassen wollen, bedeutet das höhere Kosten, neue Abo–Modelle und die Notwendigkeit, sich in einem zunehmend fragmentierten Streaming–Markt zurechtzufinden. Ein Überblick über die Preise, Plattformen und was sich zur neuen Saison alles ändert.