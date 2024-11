Von Flake bis Cher: Fünf ungewöhnliche Weihnachtsalben

She & Him: «A Very She & Him Christmas»

Auch kein klassisches Weihnachtsalbum, aber klassisch weihnachtliche Musik, die so besinnlich wie ein Kaminfeuer neben dem Weihnachtsbaum klingt, liefern She & Him. Das Duo besteht aus Schauspielerin und Sängerin Zooey Deschanel (44) und dem Musiker M. Ward (51) und macht liebliche Musik, die man Indie, Folk und Pop zuordnet. Vor allem tut ihr Album «A Very She & Him Christmas» niemandem weh. Deschanels Stimme klingt süsser als die Glöckchen es jemals werden, die weiche Gitarre ist eine Traumreise für gestresste Nerven und jeder Song so unaufgeregt arrangiert, dass man trotz Weihnachtsstress endlich so tief durchatmen kann wie Ben Affleck (52) auf seinem Raucherpausen–Meme. Zudem ist dieses Album so angenehm unaufdringlich, dass es kaum auffällt, wenn man es heimlich statt der Helene–Fischer–CD von Tante Erna abspielt.