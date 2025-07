Von süss bis herzhaft: Drei Rezepte mit dem Geschmackswunder Matcha

Mehl, Ei und Panko jeweils einzeln in einen tiefen Teller geben.. Das Ei verquirlen, salzen und pfeffern. Die Avocadospalten zuerst im Mehl wenden und etwas abklopfen. Anschliessend im Ei, dann im Panko wenden. Das Öl in einem breiten Topf erhitzen. Es ist heiss genug, wenn sich an einem hineingehaltenen Holzlöffelstiel Blasen bilden. Dann die Avocadospalten portionsweise hineingeben und in etwa 3 Minuten goldbraun ausbacken, dabei einmal wenden. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.