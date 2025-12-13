Von TikTok in die Charts: Die Social-Media-Hits 2025

Social Media wird immer öfter zum Sprungbrett für aufstrebende Künstler. Aber auch Popstars profitieren von den Plattformen. Werden ihre Songs zu viralen Sounds, können sie mit Charterfolgen rechnen. Diese Lieder waren 2025 auf TikTok, Instagram und Co. omnipräsent.
Raye – Where Is My Husband!
Bereits 2022 veröffentlichte Raye (28) ihren ersten Social–Media–Hit «Escapism» in Zusammenarbeit mit der Rapperin 070 Shake (28). 2025 legte sie mit «Where Is My Husband!» nach. Die Single katapultierte sie erneut in die internationalen Charts. Nach der Veröffentlichung im September tanzten TikTok–User die Choreografie aus dem Musikvideo nach – und fragten ihre Partner damit oft mit einem Augenzwinkern: Wo bleibt eigentlich der Verlobungsring?
Doechii – Anxiety
Gotye (45) wurde 2011 mit «Somebody That I Used To Know» zum One–Hit–Wonder. Auf diesen Erfolg baute Rapperin Doechii (27) auf: Für ihren Track «Anxiety» bediente sie sich an dem Lied. 2019 veröffentlichte sie «Anxiety» erstmals auf YouTube, 2025 folgte eine überarbeitete Version. Diese entdeckten TikTok–User schnell für sich und schufen einen Tanztrend. Inspiriert war er von einer Szene aus «Der Prinz von Bel–Air», in der Will Smith das Zimmer seiner kleinen Schwester Ashley betritt. Sie tanzt mit Kopfhörern und Smith imitiert schliesslich ihre Moves.
Der Trend wurde für Doechii bereits zum greifbaren Erfolg. Bei den American Music Awards gewann sie mit «Anxiety» den Preis für den «Social Song of the Year», bei den MTV Video Music Awards setzte sie sich in den Kategorien «Bester Hip–Hop–Song» und «Beste Choreografie» durch. Bereits 2025 holte sie den Grammy für das beste Rap–Album, 2026 könnten fünf weitere Auszeichnungen folgen.
Sombr – Back to Friends
Dem US–Nachwuchstalent Sombr (20) gelang mit «Back to Friends» der Durchbruch. Ende 2024 veröffentlicht, machte der Song 2025 auf Social Media seine Runden. Mit dem melancholischen Lied hinterlegten User Videos, in denen sie Trennungen dokumentierten und auf ihre Beziehungen zurückblickten. «Wie können wir wieder Freunde sein, wenn wir gerade noch ein Bett geteilt haben?», ertönte, während etwa Pärchenfotos eingeblendet wurden.
In Deutschland kletterte der Song auf Platz sieben der Singlecharts, in zahlreichen Ländern landete er in den Top fünf. Auch Sombrs «Undressed» und «12 to 12» avancierten zu Hits in den Charts und in sozialen Netzwerken.
Alex Warren – Ordinary
Alex Warren (25) lieferte mit «Ordinary» einen Song für Romantiker. Das seiner Ehefrau gewidmete Lied wurde auf in unzähligen Social–Media–Clips für Liebesbotschaften genutzt, andere wählten es sogar als Einlauflied für ihre Hochzeit. In den USA, in Grossbritannien und im DACH–Raum erreichte «Ordinary» die Spitzenposition der Singlecharts. In den Offiziellen Deutschen Musik–Jahrescharts von GfK Entertainment belegte er Platz vier.
Olivia Dean – Man I Need
«Man I Need» von Olivia Dean (26) brachte im August noch einmal Sommerlaune in das Jahr. Viele TikTok–User nutzten den fröhlichen Track, um zu zeigen, dass sie den Mann, den sie brauchen, bereits gefunden haben. Andere wiederum tanzten ausgelassen dazu. Auch im Radio wurde der Song zum Dauerbrenner. Das dazugehörige Album «The Art Of Loving» behauptete sich wie der Song in den internationalen Charts.
Helene Fischer und Florian Silbereisen – Schau mal herein
Der wohl überraschendste Social–Media–Hit 2025 stammt von Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44). Ihre Version des Songs «Schau mal herein» entwickelte sich zum beliebten Sound für Comedy–Clips, in denen User die Zeilen «Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein / Trink ich noch immer gerne mit dir, schau mal herein» kreativ in Sketchen umsetzten.
Das Duett hatten Fischer und Silbereisen Ende 2024 bei der «Helene Fischer Show» performt. Eine Veröffentlichung sei nicht geplant gewesen, wie Silbereisen der «Bild»–Zeitung sagte. Umso begeisterter zeigte er sich über den Erfolg, der besonders bei jüngeren Fans zu beobachten war. «Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so ein versöhnlicher Text so vielen gefällt – gerade in einer Zeit, in der wir öfter mal eine ‹Tasse Kaffee› zusammen trinken sollten, statt zu polarisieren! Darum war es für mich schliesslich klar, dass wir den Song als Single veröffentlichen müssen», so Silbereisen.