Von TikTok in die Charts: Die Social-Media-Hits 2025

Das Duett hatten Fischer und Silbereisen Ende 2024 bei der «Helene Fischer Show» performt. Eine Veröffentlichung sei nicht geplant gewesen, wie Silbereisen der «Bild»–Zeitung sagte. Umso begeisterter zeigte er sich über den Erfolg, der besonders bei jüngeren Fans zu beobachten war. «Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so ein versöhnlicher Text so vielen gefällt – gerade in einer Zeit, in der wir öfter mal eine ‹Tasse Kaffee› zusammen trinken sollten, statt zu polarisieren! Darum war es für mich schliesslich klar, dass wir den Song als Single veröffentlichen müssen», so Silbereisen.