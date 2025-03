Von wegen Nepo-Babys: Dieser Promi-Nachwuchs hat wirklich Talent

Der oft abwertend gebrauchte Begriff «Nepo–Baby» ist seit einigen Jahren in aller Munde. In der Entertainment–Branche werden damit Kinder berühmter Eltern bezeichnet. Die Vermutung steht im Raum, dass sie in ihren eigenen Karrieren, die denen ihrer Erzeuger oftmals ähneln, unfaire Vorteile genossen hätten – sei es durch die bereits geknüpften Kontakte ihrer Eltern, die ihnen dabei halfen, die so bedeutenden ersten Türen zu öffnen. Oder aber durch den Reichtum der Elterngeneration, der gerade über die finanziell herausfordernden ersten Karrierejahre hinweghilft.