Von wegen nur Harmonie: Heidi Klum und ihr Tom sticheln vor der Kamera

«Hast Du überhaupt schon mal eine Glühbirne gewechselt?», fragt Heidi Klum etwa ihren Gatten, der sich darüber sofort aufregt und empört versichert, dass er sehr wohl schon häufiger Hand angelegt habe – etwa am Kronleuchter in der Küche. Apropos: Tom Kaulitz verrät, dass «bei uns zuhause» seine Frau am Herd stehe und ihn auch gerne mal bekoche. «Früher hat sie abends immer einen Fisch für mich in die Pfanne gehauen», plaudert er aus der Familienvilla in L.A. aus. Eine Enthüllung, die Heidi Klum offenbar nicht so toll findet. Sie fragt gleich spöttisch zurück: «Ah ja, soll ich dir heute Abend mal was anderes in die Pfanne hauen?»