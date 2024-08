Vor 18 Jahren: Dieter Bohlen erinnert an Kennenlerntag mit Carina

Bald hat Carina Walz ihren 40. Geburtstag

Kennengelernt hatten sich die beiden in einem Club auf Mallorca. Damals war er 51 Jahre alt, sie erst 21. Trotz der 30 Jahre Altersunterschied wurden sie ein eingeschworenes Team. 2011 kam Tochter Amelie zur Welt, 2013 Sohn Maximilian. Für Bohlen wäre es bereits die dritte Ehe. Gefeiert werden kann in diesem Jahr aber so oder so noch einmal kräftig: Nachdem die Modern–Talking–Ikone am 7. Februar den 70. Geburtstag gefeiert hat, steht noch im August der 40. von Carina Walz an.