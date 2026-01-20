Vor Gipfel in Davos: Donald Trump entspannt mit Familie beim Football

Von schick bis lässig

Die Familie nahm hinter einer kugelsicheren Glasscheibe in der VIP–Loge Platz. Auf Fotos ist zu sehen, wie sich die Trumps während der Nationalhymne erhoben. Der US–Präsident legte dabei seine Hände auf die Schultern seines Enkels Luke, während die übrigen Familienmitglieder eine Hand aufs Herz legten. Bei der Kleiderwahl zeigten sich die Trumps durchaus unterschiedlich. Ivanka Trump fiel mit dunkler Sonnenbrille und schwarzem Kostüm auf, auch Lara erschien schick im weissen Blazer. Donald Trump trug einen dunklen Anzug und eine rote Krawatte. Schwiegersohn Jared Kushner war hingegen leger im dunklen Pullover erschienen, Enkeltochter Kai mit Jeansjacke.