Vor Oasis: Die spektakulärsten Band-Comebacks in der Musikgeschichte

Take That

In den 1990er–Jahren gehörten sie zu den beliebtesten Boygroups: Take That feierte mit Hits wie «Relight My Fire» oder «Back for Good» Erfolge. 1995 schockte Robbie Williams (51) mit seinem Ausstieg, 1996 gaben die restlichen Mitglieder Gary Barlow (54), Howard Donald (57), Jason Orange (54) und Mark Owen (53) die Trennung der Band bekannt. 2005 dann die frohe Botschaft: Take That wollen eine Reunion feiern, allerdings ohne Robbie Williams. Es folgte das Comeback–Album «Beautiful World» und erfolgreiche Singles wie «Patience» oder «Rule the World». 2010 kehrte Robbie Williams kurzzeitig zur Band zurück. Seit 2014 gibt es die Band als Trio, nachdem Jason Orange ebenfalls ausgestiegen war.