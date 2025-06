Vor «Schlagerbooom»: Florian Silbereisen macht «100 Liegestütze»

Nach 161 Tagen TV–Showpause tritt Florian Silbereisen (43) am kommenden Samstag wieder auf die Bühne. Er ist der Gastgeber des «Schlagerbooom Open Air 2025 – Die Berge leuchten!» in Kitzbühel. Wie er sich auf die Show vorbereitet und welchem Aufeinandertreffen er mit Spannung entgegenfiebert, hat er jetzt in einem Interview offenbart.