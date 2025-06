Vor vier Jahren ist er gestorben: Willi Herren wäre jetzt 50 geworden

(Un)geklärte Todesursache

Willi Herrens Tod kam 2021 überraschend, am 20. April war er leblos in seiner Wohnung in Köln–Mülheim aufgefunden worden. In der damaligen Staffel «Promis unter Palmen» war er noch einen Tag zuvor in Sat.1 zu sehen. Die weitere Ausstrahlung der Sendung wurde gestoppt. Über die Todesursache wurde lange geschwiegen. Bis Jasmin Herren ihrem verstorbenen Mann 2022 ins Dschungelcamp folgte und vor Millionen Zuschauern ihr Schweigen brach. Drogen sollen entgegen der Gerüchte nicht für den Tod von Willi Herren verantwortlich gewesen sein. Weil er in der ZDF–Reihe «37 Grad» 2012 erstmals von seiner Kokainsucht gesprochen hatte und in der RTL–Reihe «Willi Herren im Drogensumpf» seine Entzugsversuche thematisierte, wurde über eine Überdosis spekuliert.