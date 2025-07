Vorbereitungen zum ESC 2026 laufen: Das ist zur 70. Ausgabe bekannt

Victoria Swarovski und Conchita Wurst als Moderatorinnen?

Für die Moderation des Eurovision Song Contest 2026 kursieren bereits die ersten Namen. So wird immer wieder Victoria Swarovski (31) genannt. In Deutschland ist sie als Moderatorin von «Let‹s Dance» bekannt. Sollte der ESC in ihrer Geburtsstadt Innsbruck ausgetragen werden, führt wohl kein Weg an ihr vorbei. Doch Swarovski könnte ihr Engagement bei «Let›s Dance» in die Quere kommen. Die neueste Staffel der Tanzshow läuft in der Regel in jedem Jahr bis Ende Mai.