Vorfreude auf die Wiesn: Die besten Oktoberfest-Klassiker für zu Hause

In eine grosse, tiefe Pfanne die übrige Milch, Zucker und Butter geben. Die Teigkugeln mit etwas Abstand hineinsetzen und bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze für circa 20 bis 25 Minuten garen. Den Deckel nicht anheben, sonst fallen die Dampfnudeln in sich zusammen. Nach der Garzeit sollte die Flüssigkeit verdampft und sich eine hellbraune Kruste an der Unterseite gebildet haben. Die Dampfnudeln vorsichtig aus der Pfanne heben und auf einen Teller setzen. Wer will, kann noch etwas Puderzucker darüber streuen. Mit der Vanillesauce servieren.