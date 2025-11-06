Vorletzter Fall für Batic & Leitmayr: So wird der Weihnachts-«Tatort»

«Das Verlangen» ist «offiziell Fall Nummer 97 für Leitmayr und Batic, er wird aber als 98. ausgestrahlt, da ‹Zugzwang› und ‹Das Verlangen› die Ausstrahlungs–Reihenfolge getauscht haben», erklärt der BR. «Zugzwang» wurde am 27. April 2025 ausgestrahlt. Die letzten Episoden 99 und 100 sind 2026 zu sehen, der letzte Fall wird dabei als Doppelfolge, «Unvergänglich» Teil eins und zwei, zu sehen sein. Darin stehen die Kommissare kurz vor der Beamtenpension – wollen aber nicht in den Ruhestand gehen, ohne die Identität eines Phantoms zu klären.