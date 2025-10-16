Vorwürfe von Ex-Mann Kevin Federline: Britney Spears schlägt zurück

Vorwürfe in Federlines Buch

Das Buch von Kevin Federline, mit dem Spears von 2004 bis 2007 verheiratet war, trägt den Titel «You Thought You Knew» und soll am 21. Oktober erscheinen. Teile daraus sind aber bereits bekannt worden. In einem Auszug, den die «New York Times» veröffentlicht hat, behauptet Federline über Spears, dass ihre Söhne als Teenager «manchmal nachts aufwachten und sie schweigend in der Tür stehen sahen, wie sie sie beim Schlafen beobachtete – ‹Oh, ihr seid wach?› – mit einem Messer in der Hand». Dann habe sie sich umgedreht «und ging ohne Erklärung davon».