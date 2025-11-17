Wachablösung: «Pumuckl» nicht mehr an der Spitze der Kinocharts

Zum ersten Mal nach sieben Wochen ist kein deutscher Film die Nummer eins der heimischen Kinocharts. «Pumuckl und das grosse Missverständnis» musste für einen Hollywood–Film den Spitzenplatz räumen. Wie der Branchendienst «Blickpunkt:Film» berichtet, liegt nun «Die Unfassbaren 3 – Now You See Me» vorne. Der dritte Teil des Magierspektakels mit Jesse Eisenberg (42) und Woody Harrelson (64) setzte am ersten Wochenende 120.000 Tickets ab. Dies sorgte für einen Umsatz von 1,3 Millionen Euro.