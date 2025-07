Die 34. Ausgabe steht an

Wacken 2025: Die wichtigsten Fakten zum Metal-Spektakel

In Wacken ist wieder Headbangen angesagt. In der Gemeinde in Schleswig–Holstein findet vom 30. Juli bis 2. August das berühmte Metal–Festival statt. Ein Überblick über das Wacken Open Air 2025.