Wacken 2026: Erste Bands für Jubiläumsausgabe stehen fest

«Im Jahr 2023 waren diejenigen die Helden, die nicht mehr kommen konnten», sagte Veranstalter Thomas Jensen. «Die Helden in diesem Jahr waren all jene, die gekommen sind und auf den Campingplätzen und vor den Bühnen für eine fantastische Stimmung gesorgt haben. Unser Respekt gilt all diesen Fans.» Veranstalter Holger Hübner ergänzte: «Für mich waren insbesondere auch diejenigen die ganz grossen Helden, die es trotz widriger Bedingungen geschafft haben, vor die Bühnen zu kommen und ihre Bands zu feiern. Beispielsweise mit einem Rollstuhl durch den Matsch vorzudringen, war eine riesige Leistung.»