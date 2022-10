Wandern im Herbst und Winter: Das gehört in den Rucksack

Trotz kalter Temperaturen lockt es viele Wanderer in der Herbst- und Winterzeit in die Berge. Die klare Luft und die letzten warmen Sonnenstrahlen machen einen Ausflug in luftige Höhen zu einem besonderen Erlebnis und bieten einen perfekten Ausgleich zum Alltag. Berg-Fans müssen jedoch beim Packen des Rucksacks zu dieser Jahreszeit einiges beachten. Diese Dinge sollten in der Ausrüstung nicht fehlen.