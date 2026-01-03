War die Todesursache von Tommy Lee Jones' Tochter eine Überdosis?

Das neue Jahr beginnt für Tommy Lee Jones (79) mit einer Tragödie. Seine Tochter Victoria Jones wurde am frühen Morgen des 1. Januar leblos im Fairmont Hotel in San Francisco aufgefunden. Sie wurde nur 34 Jahre alt.
Wie das US–Magazin «People» berichtet, ging gegen 2:52 Uhr ein Notruf bei der Polizei und Feuerwehr von San Francisco ein. Als die Rettungskräfte im Hotel eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Der Sender NBC Bay Area identifizierte die Verstorbene später unter Berufung auf Polizeiquellen als Victoria Jones.
Einsatzfunk deutet auf Überdosis hin
Ein von «People» veröffentlichter Mitschnitt des Einsatzfunks wirft nun Licht auf die mögliche Todesursache. Der Einsatz wurde demnach als «Code 3 für Überdosis, Farbveränderung» klassifiziert. Der medizinische Begriff «Farbveränderung» beschreibt eine Zyanose – eine Verfärbung von Haut, Lippen und Fingernägeln, die auf Sauerstoffmangel im Blut hindeutet.
Die Polizei von San Francisco teilte «People» mit, dass sie kein Fremdverschulden vermute. Die offizielle Todesursache steht allerdings noch aus. Weder das Fairmont Hotel noch das Büro des Gerichtsmediziners oder ein Sprecher von Tommy Lee Jones reagierten bisher auf Anfragen des Magazins.
Festnahmen wegen Drogenbesitzes im Vorjahr
Victorias Tod wirft ein tragisches Licht auf ihre Probleme in den vergangenen Monaten. Wie «People» unter Berufung auf Gerichtsakten berichtet, wurde sie im letzten Jahr mindestens zweimal festgenommen. Am 28. April 2025 nahm die Polizei sie im kalifornischen Napa County in Gewahrsam. Die Vorwürfe: Behinderung eines Polizeibeamten, Aufenthalt unter Drogeneinfluss ohne gültiges Rezept sowie Drogenbesitz. Victoria plädierte auf nicht schuldig.
Nur wenige Wochen später, am 17. Juni, erfolgte eine weitere Festnahme – diesmal wegen häuslicher Gewalt. Auch hier bekannte sie sich bei der Anhörung am 1. Juli für nicht schuldig.
Victoria war das jüngere von zwei Kindern aus der Ehe zwischen Tommy Lee Jones und seiner Ex–Frau Kimberlea Cloughley. Ihr Bruder Austin Jones ist 43 Jahre alt. Wie ihr Vater versuchte sich Victoria an einer Schauspielkarriere.