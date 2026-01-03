War die Todesursache von Tommy Lee Jones' Tochter eine Überdosis?

Festnahmen wegen Drogenbesitzes im Vorjahr

Victorias Tod wirft ein tragisches Licht auf ihre Probleme in den vergangenen Monaten. Wie «People» unter Berufung auf Gerichtsakten berichtet, wurde sie im letzten Jahr mindestens zweimal festgenommen. Am 28. April 2025 nahm die Polizei sie im kalifornischen Napa County in Gewahrsam. Die Vorwürfe: Behinderung eines Polizeibeamten, Aufenthalt unter Drogeneinfluss ohne gültiges Rezept sowie Drogenbesitz. Victoria plädierte auf nicht schuldig.