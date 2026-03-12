Warntag: In diesen Bundesländern schrillen die Smartphones

«Die aktuelle Sicherheitslage führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, im Ernstfall schnell und zuverlässig über eine Gefahrenlage informiert zu werden», kommentiert Hessens Innenminister Roman Poseck (55) den Warntag in einer Mitteilung. «Angesichts möglicher Stromausfälle, Extremwettereignisse oder anderer Gefahrensituationen ist eine schnelle und zuverlässige Warnung der Bevölkerung wichtiger denn je. Schliesslich beginnt Sicherheit vor dem Ernstfall. [...] Der Warntag zeigt: Wir handeln gemeinsam, vorausschauend und entschlossen, damit die Menschen in Hessen sich im Ernstfall auf uns verlassen können.»