Warum Hape Kerkeling Donald Trump nicht parodieren will

Warum er «kleingeistige Rheinländer» spielt, Donald Trump aber nicht

Bei aller Sorge betont der Komiker seine Verbundenheit zur Heimat: «Ich liebe dieses Land, es hat mir alle Möglichkeiten gegeben, ich liebe diese Sprache – und ich liebe auch die Menschen.» Genau deshalb verstehe er nicht, «wie wir da hingekommen sind, wo wir hingekommen sind». Mit seinem Film «Extrawurst», der von rassistischen Ressentiments handelt, will er einen politischen Beitrag leisten.