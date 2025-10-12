Warum Luciano Pavarottis Stimme unsterblich bleibt

Der Eintritt in die internationale Opernszene

Sein Debüt gab Luciano Pavarotti 1961 an der Oper von Reggio nell'Emilia als Rodolfo in Puccinis «La Bohème» – es sollte seine Paraderolle werden. Mit seinem ersten Auftritt hatte er einen Gesangswettbewerb gewonnen. Der Preis beinhaltete auch sein Debüt am Opernhaus Modena, wiederum als Rudolfo. Diese Aufführung wurde vom italienischen Rundfunk live übertragen. Das war der Eintritt in die internationale Opernszene. Es folgten Einladungen nach Amsterdam, Zürich, London. Pavarotti sang an der Wiener Staatsoper (als Rudolfo), im Covent Garden.