Warum «Quiet Luxury» nicht für die Ewigkeit gemacht ist

Ist der Begriff bereits überholt?

In Kreisen des «alten Geldes» war «Quiet Luxury» nie bloss ein Trend, sondern schon immer Ausdruck eines bestimmten Lebensstils. Wer so aufwächst, lernt früh, dass ein perfekt geschnittener Mantel oft mehr über Luxus aussagt als ein grosses Logo. Genau diese Haltung wird heute in den sozialen Medien romantisiert. Besonders beliebt sind etwa monochrome Looks, wie sie Influencerinnen wie Caro Daur (31) auf Instagram immer wieder zeigen. Aber auch Accessoires wie lange Lederhandschuhe stehen für diesen zurückhaltenden Luxus. Im Mittelpunkt stehen dabei hochwertige Verarbeitung und das Prinzip «Weniger ist mehr». Einzelne edle Stücke wirken stärker als Outfits, die mit kurzlebigen Trendteilen überladen sind.