Was es mit dem TikTok-Trend «Deconsumption» auf sich hat

Von «Treat yourself» zu «You don't need this»: In den sozialen Medien formiert sich eine neue Bewegung gegen den endlosen Konsumrausch. Ihr Name: Deconsumption. Statt sich mit den neuesten Hauls zu brüsten, zeigen Creatorinnen und Creators jetzt, worauf sie bewusst verzichten. Und warum das ziemlich befreiend ist.